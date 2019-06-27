СБУ: Депутат Донецкого облсовета руководил поставками оборудования для подконтрольных «ДНР» шахт

Служба безопасности разоблачила механизм поставки промышленного оборудования для угольных шахт на территорию, подконтрольную группировке «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Отмечается, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний.



«На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации "ДНР". После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправной схемы в так называемую ДНР для использования на "национализированных" предприятиях», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, за это время злоумышленники переправили боевикам оборудования на общую сумму более 50 млн гривен.



«Полученные средства направлялись как на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей», - отмечают в Службе безопасности.



Правоохранители изъяли документы, гаджеты, черновики, взрывные устройства и более полумиллиона гривен из админзданий и домов фигурантов производства.



«Сейчас прокурором Донецкой области организатору противоправной деятельности, который является депутатом Донецкого областного совета, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим двум участникам противоправной деятельности и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей», - отметили в СБУ.