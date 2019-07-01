Зеленский надеется, что разведение сил у Станицы Луганской станет первым шагом к прекращению огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.



«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесса», — сказал Зеленский в опубликованном видео.



Глава государства подчеркнул, что только время может подтвердить выполнение сторонами своих обязательств.



«Я говорил, что не буду вам врать и что-то обещать. Я не хочу обещать, что уже завтра будет мир, и мы прекратим войну. Но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны появилась», — сказал он.



Зеленский призвал всех «не поддаваться на панику и провокации», и дать возможность украинской армии и дипломатам выполнять свою работу.



«Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Никакого предательства нет. Победы, к сожалению, пока тоже нет, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех», — подчеркнул он.

Вчера миссия ОБСЕ сообщила об окончании разведения сил и средств Вооруженными силами Украины и группировкой «ЛНР» в районе Станицы Луганской. Процесс разведения начался 26 июня.