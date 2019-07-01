«Да просто хотелось жрать». В Мариуполе показали спектакль «Ополченец»

Работал водителем в скорой помощи, потом сократили, пошел в группировку «Оплот». Бросил службу на боевиков – уехал в Киев, работает на автомойке и отправляет деньги дочери в Донецк. Такую историю реального человека рассказал PostPlayТеатр в Мариуполе в арт-платформе «Тю», передает коореспондент «Новости Донбасса».



Моноспектакль Антона Романова, Галины Джикаевой и Дэна и Яны Гуменных «Ополченец» основан на реальной истории, рассказанной этим человеком актрисе театра.



Постановке уже четыре года и все это время, говорит режиссер, в театре мечтают о том, чтобы закрыть этот спектакль, чтобы тема исчерпала себя.



«Война когда-то закончится и нам когда-то жить в расколотой и жестко поляризированной стране, где одни украинцы убивали других. И мы не можем вычеркнуть людей с донецкой пропиской, людей, которые поддерживали ту сторону. Нам всем в какой-то момент придется жить в одной стране и для нас огромный вопрос как это сделать», - говорит он.



Режиссер ставит несколько вопросов - как жить в одной стране после воссоединяя, что привело этих людей на ту сторону, можно ли вступить в диалог и может ли он не состояться.



За полтора часа импровизированной исповеди «ополченец» рассказывает о том, как попал в ряды группировки, как жилось в Донецке, как бросал «службу».



«Убивали мне приходилось убивать. Ну потому что, либо ты, либо тебя. Я вообще не патриот ни Росси, ни патриот Украины, мне плевать на эту движуху. Я вот в Киеве впервые за всю жизнь, раньше как-то не получалось. Почему я должен быть за ту сторону или за эту. Это чужая война и она меня не касается. Мне просто ребенку нужно было купить велосипед».



«Нельзя просто сдать оружие и уйти. Нет, будешь в яме сидеть. Ну потому что уйдешь – сдашь позиции. Посидел в яме два месяца. А я спровоцировал начальство и мне сказали – у тебя есть семь минут, чтобы уйти. Ну полгорода я прошел, а потом они меня догнали – все забрали. Просыпаюсь я через двое суток на проходной тюрьмы с ожогами...»



«Да просто хотелось жрать».



Актриса Галина Джикаева говорит, что входить в роль было сложно.



«Мой организм сопротивлялся воспринимать этот персонаж. Первые спектакли я не могла даже запомнить текст и даже подсматривала. Мне сначала было противно, потом он меня раздражал, потом я его ненавидела», - делится она.



«Меня он волновал, как гражданин нашей страны. Потому что я думала, что таких людей мало, что это ситуация Крыма и Донбасса. Это не эксклюзивный тип, как оказалось», - отмечает актриса.



«НД» также узнали мнение зрителей.



Дмитрий:

- Мы все живем в инфопространстве, где получаем определенный образ мысли и сегодня увидели более приземленное и простое, что можно понять и с чем можно даже себя соотнести. Это простые люди, у которых есть свои цели, свои проблемы – купить ребенку велосипед, обеспечить себе комфортные условия, которые не думают о чем-то высоком. Как было сказано «это война за еду и сигареты, по сути с их стороны. Это можно понять – это человеческая природа, не у всех есть высокие мотивы.



Ирина:



- У меня сейчас такой ком в горле из микса из отвращения, страха, но в тоже время непонятной для меня эмпатии. Я даже там прониклась! Для меня – это открытие, потому что такие люди были для меня всегда - черной чернотой. А теперь оттенки появились, нюансы отношения и восприятия. Я даже человека увидела в этом персонаже.