СМИ узнали, что Россия сменит куратора украинского вопроса в МИД

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин покинет свой пост. Как сообщает РБК, ссылаясь на два источника в верхней палате Совета Федерации, Карасин будет выдвинут кандидатом в этот орган от Сахалинской области РФ.



Карасин имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Поэтому на него не распространяется «ценз оседлости»: требование, по которому выдвиженцы в Совфед от региона должны прожить там пять лет, непосредственно предшествующих выдвижению, либо в совокупности 20 лет.



На посту замминистра Карасин курирует двусторонние отношения со странами СНГ, в частности с Украиной.



В августе Карасину исполняется 70 лет, и он на пять лет превысит предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. Последние четыре года срок пребывания Карасина на госслужбе продлевался указом президента России. Согласно закону «О государственной службе» продление пребывания на ней возможно до 70 лет.



В МИД РФ отказались комментировать РБК информацию об уходе Карасина.