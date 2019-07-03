Медведчук планирует находиться в оппозиции к партии Зеленского в Парламенте

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук допустил, что политсила будет находиться в оппозиции к президентской партии «Слуга народа» в случае прохождения в Парламент. Медведчук баллотируется в Раду по спискам ОПЗЖ, где он занимает третий номер.



«С учетом той конфигурации политических сил, которые идут в парламент, скорее всего, мы будем в оппозиции к "Слуге народа"», — написал он в Twitter.



Медведчук добавил, что ОПЗЖ будет искать союзников.



Медведчук приходится кумом президенту России Владимиру Путину.



Он открыто выступает за предоставление Донбассу автономии в составе Украины с возможностью создания собственного «парламента».