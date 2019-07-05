СБУ объявила о разоблачении финансирования «ДНР» через сеть заправок на Донбассе

Служба безопасности Украины объявила о разоблачении организованной преступной группировки, которая финансировала незаконную организацию «ДНР».



Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, оперативники спецслужбы задокументировали, что группа людей, находящихся на временно оккупированной части Донбассе и на подконтрольных украинской власти территориях через сеть заправочных станций, оказывала финансовую и материально-техническую поддержку деятельности «ДНР».



Отмечается, что для обеспечения беспрепятственной работы АЗС злоумышленники совершили двойную регистрацию подконтрольных предприятий в государственных органах Украины и на временно неподконтрольной территории.



По информации СБУ, фигуранты регулярно платили налоги в так называемые фискальные органы «ДНР». Для этого они открыли счета в «Центральном республиканском банке ДНР».



«Участники группировки также способствовали деятельности силового и административного блоков: «МВД», «МГБ», «прокуратуры» и оккупационным администрациям, в частности осуществляли бесперебойные поставки бензина и дизельного топлива. Кроме того, на бесплатной основе хранили горюче-смазочные материалы в качестве «мобилизационного резерва» так называемого «1 Армейского Корпуса ДНР», — рассказали в спецслужбе.



На данный момент следователи СБУ сообщили организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления предусмотренного статьей 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Статья 258-3 УКУ: Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации — наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.