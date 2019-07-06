Ранены шесть украинских военных на Донбассе за сутки

За минувшие сутки в результате обстрела на Донбассе шестеро украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 28 случаях нарушения режима прекращения огня, в том числе 12 раз — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм.



Под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Николаевка, Широкино, Марьинка, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Новогнатовка, Павлополь, Авдеевка, Крымское, Новотошковское, Новолуганское, Золотое-4, Майское, Светлодарск.



«С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил», - добавили в штабе.