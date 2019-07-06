Лолита выступит в Донецке и Луганске. Въезд в Украину ей уже запрещен

Российская певица Лолита Милявская выступит в неподконтрольных украинскому правительству городах Донецке 6 июля и Луганске 7 июля по случаю Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщают подконтрольные группировка «ЛНР» и «ДНР» СМИ.



Также в программе концертов – выступление певца Дениса Клявера.

В 2017 году Лолите Милявской был запрещен въезд в Украину на три года за посещение аннексированного Крыма вне официального пункта пропуска.



День семьи, любви и верности – российский праздник, учрежденный в 2008 году.