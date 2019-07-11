Гройсман вслед за командой Зеленского предложил сократить число министерств

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил сократить количество министерств — с 19 существующих до 12-ти. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.



«Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами», — сказал Гройсман в эфире телеканала «Р-1» (Харьков).



С инициативой о сокращении числа министерств ранее выступили в Офисе президента Владимира Зеленского. На конференции, посвященной реформе государственного управления, 24 июня замглавы Офиса президента Алексей Гончарук 24 июня заявлял, что такие инициативы рассматриваются командой президента: «Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей».