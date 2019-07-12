Палата конгресса США одобрила антироссийские санкции в военном бюджете

Палата представителей США поддержала поправку к законопроекту оборонного бюджета страны на 2020 год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. Об этом сообщает российский «Интерфакс».



Новая поправка запрещает гражданам США совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом. Поправка предусматривает механизм снятия этих санкций. Для этого Россия должна пройти один избирательный цикл без вмешательства, а конгресс должен согласиться, что вмешательства не было.



Палате представителей США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту Трампу.