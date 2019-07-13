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Двое военных пострадали на Донбассе за минувшие сутки

13 июля 2019, 09:24

Двое военных пострадали на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение, еще один — боевую травму вследствие обстрелов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, за 12 июля украинская сторона зафиксировала 26 обстрелов. Боевики вели огонь с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

«На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям», — заявили в штабе.

Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Лебединского, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Березового, Авдеевки, Песок, Марьинки, Новомихайловки, Зайцево, Новолуганского, Новоолександровки, Попасной, Золотого-4 и Светлодарска.

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