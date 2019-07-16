Суд Амстердама отложил решение по «скифскому золоту». Нужна дополнительная информация

Апелляционный суд Амстердама просит дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма относительно «скифского золота». Окончательное решение может вынести через 6-9 месяцев. Об этом говорится во временном решении, обнародованном на сайте суда.



«Суд в любом случае желает большей ясности относительно предполагаемого права собственности в соответствии с законодательством Украины и предполагаемого права оперативного управления в соответствии с законодательством Украины, а также точной сферы действия решения министра культуры Украины от 13 мая 2014 года о том, что Управление сокровищами Крыма посвящено Национальному музею истории Украины», - говорится в сообщении.



Сторонам предоставили два месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше.



Золото продолжает оставаться в музее Алларда Пирсона.