Партия Медведчука готова «помочь» «Слуге народа» закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что они готовы составить большинство с партией «Слуга народа», чтобы закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции. Об этом Медведчук сказал, что в эфире телеканала «112 Украина».



«С учетом того, что предполагается количественный состав фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (а это 50 человек) и тех депутатов, которые уже на сегодняшний день прошли и будут во фракции "Слуги народа", мы точно можем внести изменения в Конституцию в отношении особого статуса... Здесь мы готовы помочь партии "Слуга народа" и вместе создать это конституционное большинство», - сказал он.