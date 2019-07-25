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ОБСЕ рассказала о ранении мальчика в результате взрыва под Донецком

25 июля 2019, 10:15

ОБСЕ рассказала о ранении мальчика в результате взрыва под Донецком

Одинадцатилетний мальчик 15 июля получил ранения в результате детонации взрывного устройства в неподконтрольном украинским властям городе Крестовка (бывшее Кировское, 45 км от Донецка). Об этом говорится в свежем отчете миссии ОБСЕ.

Так, в Крестовке по адресу Молодежный микрорайон, дом 9Б, наблюдатели видели мальчика, у которого на обеих ногах были следы от попадания осколков и красные царапины, а также два небольших следа от ранок на левом бедре и большом пальце левой руки. Ребенок и его бабушка рассказали команде миссии, что в первой половине дня 15 июля мальчик со своей сестрой был во дворе дома, где он поднял, как он думал, запчасть от велосипеда, лежавшую на штабеле бревен рядом с беседкой для пикников. Пострадавший рассказал, что из предмета выскочил небольшой штырек и он, услышав похожий на фейерверк звук, уронил предмет. Когда предмет падал, мальчик услышал более громкий подрыв, и в этот момент, по его словам, его ударило по ногам осколками и кусками металла.

По словам бабушки, ее не было рядом, когда произошел взрыв, а узнав о произошедшем, она отвезла мальчика в местную больницу. Медсестра в больнице в Крестовке рассказала наблюдателям, что мальчику с незначительными ранениями оказали медицинскую помощь.

ТЕМЫ

Места
Кировское
Прочее
Ранение

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