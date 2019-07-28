Тракторист подорвался на мине недалеко от Енакиево

Мужчина получил ранения в результате подрыва на мине в неподконтрольном властям Никишино Донецкой области. Инцидент произошел 19 июля, однако СММ ОБСЕ смогла подтвердить факт ранения 26 — 27 июля.



По телефону пострадавший рассказал СММ, что 19 июля наехал трактором на взрывное устройство на грунтовой дороге возле Никишино.



В его доме в поселке Ольховатка наблюдатели зафиксировали поврежденные колеса и шасси трактора, вызванные по оценке СММ, подрывом на противотанковой мине.



Друг мужчины рассказал патрулю, что 19 июля он нашел пострадавшего лежащим на дороге с ранениями правой ноги и отвез его в больницу Енакиево.



Медперсонал в неподконтрольном Енакиево подтвердил, что 19 июля к ним в больницу поступил мужчина (30–39 лет) с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, предположительно, противотанковой мины.