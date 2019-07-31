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Российское СМИ перепутало статус призвавшего к «большей жестокости» на Донбассе

31 июля 2019, 09:56

Российское СМИ перепутало статус призвавшего к «большей жестокости» на Донбассе

Российское государственное информагентство «РИА Новости» допустило ошибку, назвав Николая Голомшу действующим заместителем генерального прокурора Украины.

Сегодня утром агентство опубликовало новость «Первый замгенпрокурора Украины призвал к "большей жестокости" в Донбассе», в которой приводит слова Голомши в эфире телеканала «112 Украина». При этом «РИА Новости» не указало, что Голомша является бывшим чиновником, так как он был первым замом генпрокурора в 2014 году. В частности, это было написано в титре телешоу «Пульс», в котором выступал Голомша.

«Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости. Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. <...> Если кто-то коллаборанты, то, пожалуйста, чемодан — вокзал — Россия», — цитирует Голомшу «РИА Новости».


Кроме того, он выступил за то, чтобы «убивать боевиков и убивать всех тех, кто взял в руки оружие против Украины».

Сейчас Николай Голомша является главой политической партии «Патриот», имеет звание заслуженного юриста Украины.

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