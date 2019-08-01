Группа журналистов Bellingcat запустила подкаст о катастрофе MH17

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat запустила подкаст, рассказывающий о катастрофе рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году. Об этом сообщается на сайте Journalism.co.uk.



На данный момент доступны три эпизода. В подкасте подробно рассматриваются заявления российского правительства, сделанные после катастрофы, раскрываются детали расследования команды Bellingcat по раскрытию правды о катастрофе, а также интервью с журналистами и экспертами.



Основатель Bellingcat и ведущий подкаста Элиот Хиггинс сказал, что пятая годовщина катастрофы побудила его сделать «что-то отличное от их обычного контента».



«Я хотел по-новому представить событие, поэтому я подумал, что серия документальных подкастов будет действительно удачной и, учитывая интерес к подкастам, это может помочь донести эту историю до совершенно новой аудитории», — сказал он.



Bellingcat также выпустила на своем сайте руководство, сопровождающее каждый эпизод. Оно содержит видео, фото и ссылки на отчеты группы для тех, кто хочет узнать больше об отдельных моментах, затронутых в подкастах.



Ранее основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что за кибератаками на организацию стоят российские хакеры.