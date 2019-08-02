Матиос: Значительная часть жителей Донбасса, получивших паспорта РФ, идентифицирована

Паспорта Российской Федерации уже получили более 13 000 человек. На данный момент значительная часть жителей Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта, идентифицирована. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью изданию «Новое время».



«У нас есть полная картина, нами сейчас - в процессе следствия - устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей - это большие цифры. ... На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тысячам человек - значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию соприкосновения», - сообщил Матиос.



Главный военный прокурор добавил, что следователи действуют законно, а некоторые люди, которые обратились за получением паспорта РФ, уже допрошены при пересечении ими КПВВ на Донбассе.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.