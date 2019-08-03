Один военный получил ранения на Донбассе за минувшие сутки

Один украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Донбассе в пятницу, 2 августа. Украинская сторона зафиксировала 10 случаев нарушения режима «тишины», передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелами оказались окрестности Новоселовки Второй, Богдановки, Павлополя, Нижнетеплого, Луганского, Пивденного и Светлодарска.



С начала суток боевики дважды открывали огонь, вследствие чего еще один военный был ранен.

