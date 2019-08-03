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В «Слуга народа» надеются, что новый Кабмин вовремя подаст проект госбюджета на 2020 год

03 августа 2019, 13:17

В «Слуга народа» надеются, что новый Кабмин вовремя подаст проект госбюджета на 2020 год

В партии «Слуга народа» надеются, что новый Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9-го созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год. Об этом заявил будущий народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«До 15 сентября, ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет», — сказал он.

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров Украины утверждает и подаёт в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.

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