В «Слуга народа» надеются, что новый Кабмин вовремя подаст проект госбюджета на 2020 год

В партии «Слуга народа» надеются, что новый Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9-го созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год. Об этом заявил будущий народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



«До 15 сентября, ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет», — сказал он.



Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров Украины утверждает и подаёт в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.