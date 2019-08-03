Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может состояться в сентябре в Вашингтоне. Об этом сообщил Зеленский в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



«Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне», — сказал Зеленский.



25 июля Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Американский лидер поздравил своего украинского коллегу с победой его партии на досрочных парламентских выборах и выразил надежду на активную борьбу новой власти с коррупцией.