Главные новости Донбасса за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 29 июля - 4 августа.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с четверга, 1 августа.



Представитель Украины в политподгруппе ТКГ Роман Бессмертный заявил, что«нормандский формат» уже «давно не работает» и нуждается в расширении за счет США, Великобритании и Китая. Однако по его мнению, россияне и американцы не поддержат такой инициативы. В свою очередь, спецпредставитель США Курт Волкер не исключил возможность присоединения Трампа к переговорам по Донбассу.



Украинская православная церковь (Московского патриархата) хочет заняться вопросами обмена пленными.



В группировке «ЛНР» заявили о возможности конфедерации с Украиной после выполнения Минских соглашений.



Пятый президент Петр Порошенко заявил, что первые Минские соглашения подписывались не в Минске, а на саммите НАТО в Кардиффе.



Политика



Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что большинство жителей отдельных районов Донбасса, получившие российские паспорта, уже идентифицированы украинскими правоохранителями.



Права человека



На КПВВ «Майорское» в Донецкой области боевики «ДНР» задержали женщину и вывезли ее в СИЗО Донецка, сообщает «Восточная правозащитная группа». По данным организации, задержанная имеет третью группу инвалидности.



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Луганска к 12 годам заключенияпо обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.



Боевые действия



С 29 июля по 4 августа в результате обстрелов на Донбассе ранения получили трое украинских военнослужащих.



В Генштабе ВСУ не считают единичные обстрелы на Донбассе нарушением условий режима прекращения огня.



По данным СБУ, по состоянию на конец июля пропавшими без вести на Донбассе считаются 258 человек.



Экономика



79% переселенцев, которые ищут работу — женщины, свидетельствуют данные опроса Международной организации по миграции.



На линии соприкосновения на Донбассе де-юре нет контрабанды, так как нет государственной границы, заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.



Общество



Телеканал ICTV сообщил о том, что СБУ вывела из Донецка двойного агента, который работал в «военной прокуратуре ДНР».



В Донецке застрелили рэпера и сына экс-«министра транспорта» группировки «ДНР» Игоря Андриенко Егора «Борзини».



Киевский апелляционный суд оставил в силе арест экс-начальника ПВО «ДНР» Владимира Цемаха, задержанного сотрудниками СБУ в подконтрольном боевикам Снежном Донецкой области. Цемах может быть одним из свидетелей по делу о крушении «Боинга 777», хотя сам он отрицает причастность к перевозке «Бука», из которого сбили пассажирский самолет.



Цемах и экс-начальник штаба «Минобороны ДНР» Дмитрий Куприян будут свидетельствовать по видеосвязи для голландского суда в деле о катастрофе «Боинга 777».



«ДНР» включила Цемаха в список на обмен.



Красный Крест отправил на неподконтрольную властям часть Донбасса почти 105 тонн гуманитарной помощи.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Конец нефтедолларового «дождя». Как изменится стратегия Путина // На Донбассе уже готовятся к новой избирательной волне // Украина в центре внимания российского телевидения.



«Донбасс Реалии»: Как в «ДНР» решили поменять РФ на Украину // Где новая украинская техника для армии? // Над чем смеются в «ДНР» и «ЛНР»?



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