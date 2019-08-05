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В ОБСЕ подтвердили смерть женщины от взрыва мины в Зайцево

05 августа 2019, 21:53

В ОБСЕ подтвердили смерть женщины от взрыва мины в Зайцево

В результате взрыва мины в Зайцево 25 июля погибла женщина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«В морге в н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) медперсонал сообщил СММ, что тело женщины было доставлено 25 июля и что она скончалась после того, как наступила на мину», - говорится в отчете.

31 июля дочь женщины рассказала СММ, что ее родители жили в Горловке и смотрели за своим домом по улице Брусиловой, 2 (недалеко от линии соприкосновения) в Зайцево утром 25 июля. Она добавила, что, по словам ее отца, ее родители были вместе в саду, когда мать наступила на мину.

Наблюдатели миссии не смогли посетить вышеуказанный адрес из соображений безопасности.

25 июля «мэр» подконтрольной группировке «ДНР» Горловки Иван Приходько заявил о гибели женщины в поселке Зайцево под Горловкой в результате подрыва.

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