Украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки в результате обстрела на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 13 случаях нарушения режима прекращения огня, в том числе с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Так, в минувшие сутки под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Лебединское, Авдеевка, Опытное, Светлодарск, Луганское, Екатериновка, Новолуганское.



«С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано», - подытожили в штабе ООС.