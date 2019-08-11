Главные новости Донбасса за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 5 - 11 августа.

Урегулирование конфликта на Донбассе



В связи с гибелью четверых украинских военнослужащих под Павлополем 6 августа президент Владимир Зеленский позвонил лидерам Франции и России Эммануэлю Макрону и Владимиру Путину. В разговоре с Макроном он призвал безотлагательно провести встречу «нормандской четверки», что, в свою очередь, поддержал французский лидер. Зеленский также призвал Путина повлиять на боевиков «Л-ДНР» для прекращения огня.



Зеленский в телефонном разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию Украины для урегулирования конфликта на Донбассе.



Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной, предложенное украинской стороной 7 августа, не состоялось из-за отказа группировки «ДНР» участвовать в видеоконференции.



Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, чтоВерховная Рада 9-го созыва будет дискутировать о вопросе «особого статуса» для Донбасса, однако не законы помогут в урегулировании конфликта, а «вопросы дипломатии, санкционного давления и внутренней политики».



В МИД Франции заявили, что смена «нормандского формата, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский, не стоит на повестке дня.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что готов к диалогу с президентом Владимиром Зеленским и пригласил его в Луганск.



Политика



Президент Владимир Зеленский освободил генерал-лейтенанта Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил вместо него Владимира Кравченко. Сырский, в свою очередь, назначен командующим Сухопутных войск ВСУ.



Эстония решила не признавать паспорта, выданные Россией жителям Донецкой и Луганской областей с 24 апреля. В связи с этим решением в посольстве РФ обвинили официальный Таллин в поддержке «гуманитарной блокады» Донбасса.



Права человека



«ДНР» задержала и удерживает в неволе директора департамента внутреннего аудита коммунального предприятия «Вода Донбасса» Оксану Красную.



Боевые действия



В результате обстрелов с 5 по 11 августа погибли пятеро украинских военнослужащих и двое получили ранения. Еще один военный получил ранения при подрыве на взрывном устройстве.



Школа в подконтрольной боевикам Михайловке Луганской области вновь была повреждена в результате обстрела. Это 12-й случай повреждения данной школы с начала года.



Экономика



«ДНР» передала захваченный сталепроволочно-канатный завод «Силур» в Харцызске в управление ростовской компании ООО «Ростэкспоснаб 8».



«ДНР» и «ЛНР» объединили подконтрольные им железные дороги в так называемый трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса».Руководителем концерна назначен гражданин России Василий Назарян, занимавший ранее руководящие должности в «Крымской железной дороге» после аннексии полуострова Россией.



Общество



Для путешествия в страны Европы с визовым режимом жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые вступили в российское гражданство, необходимо иметь регистрацию и быть трудоустроенными в РФ.



В Донецке сохранилась сеть общественных активистов, которая помогает людям с ВИЧ-положительным статусом. Они действуют без «аккредитации ДНР», что делает их работу «полулегальной».



Международный комитет Красного Креста направил в отдельные районы Донбасса 231,2 тонны гуманитарной помощи. Всего с начала года МККК переправила 6 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецк и Луганск.



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