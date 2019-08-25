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Трамп считает, что Путина наверняка пригласят на следующую встречу G7

25 августа 2019, 10:50

Трамп считает, что Путина наверняка пригласят на следующую встречу G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что президента России Владимира Путина «наверняка пригласят» на следующую встречу большой семерки в качестве гостя. Об этом сообщает Bloomberg.

«Дональд Трамп заявил журналистам, что "безусловно возможно", что он пригласит Владимира Путина в качестве гостя саммита большой семерки в следующем году», − пишет издание.

24 августа лидеры стран Большой семерки прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что «определенно» поддержал бы возвращение России в G8.

Против возвращения России в круг развитых стран G7 без урегулирования ситуации в Украине высказались Германия, Великобритания и Франция.

Владимир Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины.

Россия была исключена из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма.

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