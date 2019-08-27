Советник Трампа по нацбезопасности посетит Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев.



«Президент [Дональд Трамп] провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду моих будущих встреч с нашими партнерами в Киеве», — написал Болтон у себя в Twitter. Когда именно состоится визит, он не уточнил.



Также Болтон заявил о поддержке президента Украины Владимира Зеленского.



«Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видение создания более сильной и процветающей Украины», — подчеркнул советник президента США.



Журнал Foreign Policy со ссылкой на источники пишет, что Болтон также посетит Беларусь. Визит в Минск состоится на этой неделе.



Накануне спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены.