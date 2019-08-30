Зеленский предложил ликвидировать должность военного прокурора

Президент Владимир Зеленский инициирует ликвидацию военной прокуратуры и должность главного военного прокурора, и предлагает создать Офис генерального прокурора вместо Генпрокуратуры. Об этом говорится в поданном им законопроекте № 1032.



Документ предусматривает создание Офиса генпрокурора, у которого будет первый заместитель и заместители, среди которых — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Согласно предлагаемым изменениям, систему прокуратуры составят Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры вместо Генпрокуратуры, региональных, местных и военных прокуратур, а также САП.



В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры.



Из действующего закона о прокуратуре Зеленский предлагает исключить пункт, согласно которому в генпрокуратуре на правах самостоятельного структурного подразделения образовывается Главная военная прокуратура.



Обязательным условием для работы генпрокурором должно стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эту норму исключили во время каденции Верховной Рады 8 созыва, что позволило Юрию Луценко стать генпрокурором.