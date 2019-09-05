Красный Крест направил очередной гумконвой на неподконтрольны Донбасс

Международный комитет Красного Креста направил в неподконтрольные властям районы Донбасса гуманитарный груз весом 166,55 тонны. Об этом сообщает Госпогранслужба. 9 грузовиков перевозили строительные материалы, гигиенические и продуктовые наборы.
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