Путин сказал Медведчуку, что об обмене заключенными объявят в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с украинским политиком, своим кумом Виктором Медведчуком, в ходе которой заявил, что решение по обмену удерживаемыми лицами будет объявлено в ближайшее время совместно Москвой и Киевом.



«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», — приводит слова Путина «Интерфакс».



Комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ отметил, что по этим фигурантам у Москвы «особая позиция».



Встреча Путина с Медведчуком прошла «на ногах» в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Медведчук попросил Путина обменять Карпюка и Клыха: «Это знаковые для Украины люди»

Путин: По двум этим фигурантам у нас особая позиция. В ближайшее время мы объявим о принятых решениях pic.twitter.com/AhOVr9QqvJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 5, 2019

Ранее Путин предостерег президента Украины Зеленского от «преследования» партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Медведчук.