Путин предостерег Зеленского от «преследования» партии Медведчука

Президент России Владимир Путин предостерег президента Украины Владимира Зеленского от «преследования» партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является его кум Виктор Медведчук.



«Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. <...> Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек», — сказал Путин во время Восточного экономического форума в России.



По словам президента РФ, оппозиционеры из ОПЗЖ по площадям не бегают, ничего невозможного не требуют. Путин подчеркнул, что они «работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона».



«На мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав», — добавил он.



Путин назвал партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» «парламентской оппозицией, имеющей за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов, голосованием». Президент РФ также сказал, что не видел заявление Зеленского о якобы иностранном финансировании ОПЗЖ.



Путин добавил, что если такое заявление было, это означает, что «действующие на сегодня власти в Киеве рискуют [наступить] на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента, бывшего президента господина Порошенко».

В конце августа президент Владимир Зеленский заявил, что партия «Оппозиционная платформа За жизнь» Виктора Медведчука финансируется наличными деньгами из-за рубежа. Зеленский не раскрыл детали, но анонсировал «очень громкую историю».