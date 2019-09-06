В ОБСЕ увидели предпосылки для ремонта важной инфраструктуры на Донбассе до зимы

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик констатирует, что возобновление режима прекращения огня, которое началось 21 июля на Донбассе, создало более безопасные условия для проведения ремонтных работ и обслуживания критически важной инфраструктуры до начала зимы.



«Возобновление неограниченного прекращения огня привело к значительному сокращению жертв среди гражданского населения и создало более безопасные условия для ремонта и обслуживания критически важной инфраструктуры до наступления зимы», — цитирует Чевика пресс-служба СММ ОБСЕ.



В то же время он подчеркивает, что есть потребность в улучшении свободы передвижения, поэтому важно иметь больше безопасных контрольно-пропускных пунктов для въезда/выезда.



Глава СММ ОБСЕ в Украине также сообщил о позитивных событиях в районе разграничения вблизи Станицы Луганской, отметив, что основные усилия по демонтажу укреплений продвигаются. В этом контексте он приветствовал работу саперов и инженеров по обеспечению безопасности гражданских лиц и подготовке к ремонту разрушенного участка моста.