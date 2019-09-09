Денисова: Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что освобожденным из российского плена политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко организовали временное жилье. Об этом она рассказала в интервью BBCNews Украина.



«Сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко», - рассказала Денисова в ответ на вопрос журналиста о том, где живут освобожденные из российских тюрем Сенцов и Кольченко.



Денисова отметила, что в планы украинского руководства входит предоставление постоянного жилья Кольченко и Сенцову, поскольку они не могут возвращаться домой в аннексированный Крым.



«Ведь у них есть семьи. Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать», - сказала омбудсмен.