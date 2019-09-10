В ПАСЕ призвали Россию сотрудничать в допросе фигуранта дела МН17 Цемаха

Россия должна обеспечить доступ следователей к Владимиру Цемах по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.



Глава комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ Сунна Еварсдоттир подчеркнула, что Цемах должен оставаться доступным для нидерландских органов, проводящих расследование.



«Тот факт, что Украина позволила Цемаху отправиться в Россию, не означает, что он больше не обязан сотрудничать со следствием в рамках расследования этого ужасного события. Россия является членом Совета Европы и в этом статусе юридически обязана бороться с безнаказанностью», - заявила Турхильдур.



Она также анонсировала оценку расследования комитетом ПАСЕ, которая ожидается в начале октября.



«В начале октября комитет, который я возглавляю, назначит докладчика, в полномочия которого будет входить оценка прогресса, достигнутого в расследовании этой трагедии и привлечения виновных к ответственности», - добавила Турхильдур.