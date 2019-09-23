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Медиахолдинг Курченко передан в управление Агентству по розыску коррупционных активов

23 сентября 2019, 15:45

Медиахолдинг Курченко передан в управление Агентству по розыску коррупционных активов

Печерский районный суд Киева передал имущество группы компаний «Украинский медиа холдинг» (UMH Group) беглого бизнесмена Сергея Курченко Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА). Об этом говорится в постановлении суда.

По данным Генпрокуратуры, в 2013 году группа Курченко купила акции UMH Group. Часть средств в размере 246,1 миллиона долларов уплатила компании TriLado Enterprise Inc. в период с 3 апреля 2013 по 20 сентября 2013 «за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов подконтрольных преступной организации предприятий».

Вторая часть средств в размере 160 миллионов была получена за счет кредита, предоставленного Укрэксимбанком для ООО «Ветэк Медиа Инвест» со сроком погашения до 27 октября 2022 года.

Генпрокуратура считает, что финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда СМИ и погашением кредита, предоставленного Укрэксимбанком, имеют признаки "отмывания" доходов, полученных преступным путем.

ТЕМЫ

Люди
Сергей Курченко
Организации
Арма UMH

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