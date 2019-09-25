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Зеленский обсудил с Лавровым подготовку к саммиту «нормандской четверки»

25 сентября 2019, 15:35

Зеленский обсудил с Лавровым подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили подготовку ко встрече лидеров «нормандской четверки». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

Отмечается, что короткая встреча состоялась по инициативе Лаврова.

«В рамках торжественного приема от имени президента США в Нью-Йорке состоялся короткий диалог по инициативе Лаврова, коротко обсудили "нормандский формат". Коротко обсудили», — рассказал агентству источник.

На данном приеме от имени Дональда Трампа в рамках Генассамблеи ООН присутствовали сам президент США, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, с которой во вторник встречался Зеленский, и другие мировые лидеры.

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