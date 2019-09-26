Пушилин отклонил предложение Лукашенко о вводе миротворцев на Донбасс

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что не нуждается в миротворческих силах из Беларуси. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН.



Он отметил, что переговоры контактной группы проходят в Минске, поэтому Беларусь вносит «ценный и более чем достаточный вклад» в урегулирование кризиса.



Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о готовности страны принять участие в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. В качестве примера помощи лидер предложил направить в регион миротворцев.