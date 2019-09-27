На Донбассе ранен украинский военнослужащий, зафиксировали 23 обстрела

За минувшие сутки боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.



В частности огонь открывался вблизи Красногоровки, Новогнатовки, Водяного, Марьинки, Пищевика, Новотроицкого, Павлополя, Николаевки. Также обстрелам подверглись позиции украинских военных у Новолуганского, Луганского, Травневого.



С начала текущих суток, по информации штаба, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня: у Водяного, Травневого и Новолуганского.