СБУ задержала экс-работника МВД Украины, который был «финансистом» «ЛНР»

В Запорожье задержали бывшего сотрудника МВД Украины, которого подозревают в организации и проведении финансовых операции для нужд группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным правоохранителей, гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7 омсбр 2 АК НС «ЛНР», где занимал должность финансиста.



«Он использовал ряд оформленных на свое имя платежных карточек банковских учреждений Украины и проводил финансовые операции в интересах боевиков. "Финансист", в частности, обеспечивал обналичивание и перевод средств с временно оккупированной местности Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 млн гривен», - говорится в сообщении.



По данным следствия, большая часть средств поступала руководителям группировки и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.



Контрразведчики СБУ получили информацию, что сообщник боевиков планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам, и задержали его.



Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.