Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке

Фото: Пресс-служба СНБО / Архив

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке. Это подтвердили в Офисе президента Украины.



Там отметили, что соответствующее заявление Данилюк написал на имя президента перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США, где он принял участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства рассмотрит заявление после возвращения в Киев.



Сам Данилюк на своей странице в Facebook подтвердил, что написал заявление об отставке. «Остаюсь на работе до решения президента», — отметил он.





Сегодня утром «Обозреватель», ссылаяcь на источники, сообщил, что Данилюк подал в отставку. По словам собеседников издания, он намерен стать послом Украины в Великобритании или США. Данилюк прокомментировал в Facebook эту заметку: «Есть еще идеи относительно трудоустройства?».

Президент Владимир Зеленский назначил своего советника Александра Данилюка секретарем СНБО в конце мая.