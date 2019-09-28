Как «ДНР» загоняет Донецк под землю ►

Смотрите в новом выпуске «Донбасс сегодня»:



• Наши кадры из Донецка: шахтные воды уже в подвалах и огородах местных жителей, поселки на окраинах при «ДНР» умирают, а шахтеры и их семьи выживают, а не живут.



• Не сговор с Путиным, а разговор с Зеленским может стоит президенту США кресла в Белом доме. Под каким соусом подают скандал кремлевские пропагандисты?



• Откроют ли небо над Донбассом. Военные говорят решительное нет. Но политики и чиновники продолжают обещать открыть небо над Краматорском для гражданских. Эксклюзивное интервью с владельцем аэропорта.