Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Как «ДНР» загоняет Донецк под землю ►

28 сентября 2019, 21:18

Как «ДНР» загоняет Донецк под землю ►

Смотрите в новом выпуске «Донбасс сегодня»:

• Наши кадры из Донецка: шахтные воды уже в подвалах и огородах местных жителей, поселки на окраинах при «ДНР» умирают, а шахтеры и их семьи выживают, а не живут.

• Не сговор с Путиным, а разговор с Зеленским может стоит президенту США кресла в Белом доме. Под каким соусом подают скандал кремлевские пропагандисты?

• Откроют ли небо над Донбассом. Военные говорят решительное нет. Но политики и чиновники продолжают обещать открыть небо над Краматорском для гражданских. Эксклюзивное интервью с владельцем аэропорта.

ТЕМЫ

Места
Краматорск Донецк
Организации
ДНР
Люди
Дональд Трамп Владимир Зеленский

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:18
Как «ДНР» загоняет Донецк под землю ►
11:05
Мужчина получил ранение при обстреле окраины Донецка
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:58
Сурков поздравил экс-главу «ДНР» с трудоустройством в России
08:16
В ОБСЕ рассказали о ранении пожилой женщины на неподконтрольном Донбассе
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:03
Пушилин отклонил предложение Лукашенко о вводе миротворцев на Донбасс
11:41
«Чиновник ЛНР» незаконно передал землю под копанку
08:51
«МЧС ДНР» ничего не сообщило о вчерашнем масштабном пожаре в Донецке
23:05
Пожар в Донецке и обвинения в «шпионаже». Главное за день
22:40
В ОБСЕ рассказали о ранении женщины и повреждении газопровода на Донбассе
13:44
В «ДНР» заявили, что пожар со взрывами произошел на алюминиевом заводе. Жителей эвакуируют
12:14
В штабе ООС отказались комментировать пожар в Донецке
11:44
В «ДНР» заявили об отсутствии жертв масштабного пожара в Донецке
10:57
«ДНР» приговорила дончанина к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»
все новости
21:18
Как «ДНР» загоняет Донецк под землю ►
16:38
В Сумах произошел взрыв на заводе: 10 пострадавших
15:04
Зеленский оставил за скандальным экс-сбушником право носить форму
13:57
СМИ: Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным
12:18
Трамп опубликовал предвыборный ролик с Байденом и Зеленским ►
11:05
Мужчина получил ранение при обстреле окраины Донецка
10:19
Порошенко поблагодарил Волкера за его работу в Украине
08:45
Один военный погиб на Донбассе за минувшие сутки
08:05
СМИ: Волкер покидает пост представителя США в Украине
23:10
За «минера» столичного моста не внесли залог
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:33
Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на приговор сотруднице «МГБ ДНР»
20:28
СМИ: Трамп хочет узнать имя информатора, раскрывшего детали его беседы с Зеленским
19:45
Кучма озвучил условия для реализации «формулы Штайнмайера»
17:42
СМИ: Шокин находится в Украине
все новости
ВИДЕО
Как «ДНР» загоняет Донецк под землю ►
28 сентября, 21:18
Пресс-секретарь президента толкнула журналиста, который хотел задать вопросы Зеленскому и Богдану
27 сентября, 14:30
Украинские военные не намерены покидать хутор Вольный ►
26 сентября, 23:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция