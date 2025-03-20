Украинские военные уничтожили российскую пушку на Луганщине

Силы обороны уничтожили российскую пушку в Серебрянском лесу. Фото: скриншот с видео

Украинские военнослужащие точно наносят удары по складам и позициям российских военных в Луганской области. Недавно пилоты уничтожили технику и логистику армии РФ в Серебрянском лесничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



«Пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс» бригады «Помста» результативно уничтожают пехоту, вооружение и вражескую бронетехнику. Логистика врага горит, техника — уничтожена», — говорится в сообщении.



Как отмечается, было уничтожено укрытие, грузовые и легковые автомобили, минометный расчет, пушку С-60 на базе МТ-ЛБ, антенну связи и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).



Ранее мы писали, что в течение одного дня пилоты FPV-дронов подразделения Ivan Franko Group поразили ЗРК «Стрела-10» и РСЗО «Град» российской армии в Донецкой области.