Генштаб подтвердил удар по российскому аэродрому «Энгельс»

Украинские военнослужащие в ночь на 20 марта нанесли удар по аэродрому «Энгельс» в Саратовской области РФ. В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
«Этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения», — говорится в сообщении.
В Генштабе уточили, что Силы обороны Украины владеют подробной информацией о стратегических объектах российских оккупантов, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население и прекратить вооруженную агрессию российской федерации против Украины.
Ранее мы писали, что ночью 20 марта беспилотники атаковали города Саратов и Энгельс Саратовской области РФ.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях