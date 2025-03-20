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Генштаб подтвердил удар по российскому аэродрому «Энгельс»

20 марта 2025, 12:45

Генштаб подтвердил удар по российскому аэродрому «Энгельс»

В Генштабе подтвердили удар по аэродрому «Энгельс». Фото: Генштаб В Генштабе подтвердили удар по аэродрому «Энгельс». Фото: Генштаб

Украинские военнослужащие в ночь на 20 марта нанесли удар по аэродрому «Энгельс» в Саратовской области РФ. В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. 

«Этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения», — говорится в сообщении.

В Генштабе уточили, что Силы обороны Украины владеют подробной информацией о стратегических объектах российских оккупантов, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население и прекратить вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

Ранее мы писали, что ночью 20 марта беспилотники атаковали города Саратов и Энгельс Саратовской области РФ. 

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