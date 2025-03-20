Больше работать, меньше получать пособий: как меняется положение украинских беженцев в европейских странах

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Немецкие политики будут менять свое отношение к украинским беженцам и стимулировать их найти работу или уехать. В Чехии беженцами очень довольны, потому что они принесли в бюджет страны дополнительные деньги. В Польше к украинским беженцам стали относиться с большей настороженностью. Какие меры вводят европейские страны, чтобы сократить расходы на помощь украинским беженцам? Насколько сильно отличается политика разных государств в отношении интеграции и трудоустройства переселенцев? Читайте в этом материале!

Германия

На сегодняшний день наибольшее количество украинских беженцев - 1,1 миллиона находятся на территории Германии. Страна выделяет значительные средства на поддержку беженцев из Украины, в общей сложности открыты около десяти линий поддержки, как то единовременные пособия, пособия на базовые нужды (для одиноких людей оно составляет около 500–600 евро в месяц, для семей — больше, в зависимости от состава семьи), детские пособия (около 250 евро на каждого ребенка), компенсация расходов на жилье, медицинская помощь, помощь в трудоустройстве и т.д.



До недавнего времени власти Германии ожидали от украинских беженцев, что те довольно быстро встроятся в немецкий рынок труда. Об этом, в частности, говорил канцлер Олаф Шольц и настаивала на том, что что нужно быстрее интегрировать украинцев для того чтобы они могли найти работу. Для этого в стране была внедрена инициатива Job-Turbo, благодаря которой количество работающих украинцев увеличилось до 200 тысяч, однако программа не решила проблемы безработицы кардинально и на сегодняшний день в Германии насчитываются сотни тысяч безработных украинских беженцев.



В последнее время положение украинских беженцев стало существенно сложнее потому, что в Германии заметен сдвиг в общественном мнении относительно миграции. В 2023 году, согласно данным опроса, проведенного немецким исследовательским институтом Forsa, 67% опрошенных выразили опасения, что увеличение числа мигрантов может привести к экономическим трудностям. Эти данные подтверждают обеспокоенность немецкого общества по поводу дальнейших социальных и экономических последствий миграции. Кроме того, 58% участников опроса заявили, что они считают миграцию угрожающей для немецкой культуры и традиций. Эти данные согласуются с данными другого опроса, проведенного в 2023 году Institut für Demoskopie Allensbach, где 49% респондентов выразили мнение, что мигранты не всегда интегрируются в немецкое общество, что приводит к социальным напряжениям. Эта цифра выросла на 5% по сравнению с 2022 годом, что показывает рост тревоги среди граждан. Тема политики Германии стала едва ли не самой важной темой, о которой говорили кандидаты в парламент страны, выборы в который прошли в 2025 году и второе место там заняла партия "Альтернатива для Германии" (AfD), которая использовала во время предвыборной кампании радикально антимигрантскую риторику.



Политики Германии не могут не прислушиваться к требованием своих избирателей, поэтому нынешний министр финансов Германии, Кристиан Линднер, предложил изменить правовой статус украинских беженцев, чтобы снизить расходы на их поддержку и стимулировать их трудоустройство. Кроме того, Германия вводит ограничения на прием новых беженцев, которые хотят переехать в страну из других стран ЕС. Так, немецкое министерство внутренних дел сообщило, что граждане Украины, которые уже получили защиту в других странах ЕС, могут столкнуться с трудностями при попытке переехать в Германию.

Польша

С момента массового прихода украинских беженцев в Польшу после начала войны в Украине ситуация с их поддержкой и интеграцией претерпела значительные изменения. На сегодняшний день в Польше зарегистрированы 958 тысяч беженце. Изначально Польша активно предоставляла убежище и социальные льготы: украинцы, зарегистрированные в Польше, могут получать помощь для покрытия базовых расходов, таких как жилье и питание, детские пособия составляют около 200 евро в месяц на ребенка. Эти выплаты распространяются на украинских беженцев, которые проживают в Польше, и они являются частью социальной поддержки. Однако со временем общественное и политическое отношение к беженцам стало более прагматичным, что отразилось на мерах государственной поддержки.



Согласно социологическому исследованию, проведенному в первой половине 2024 года, 78% украинских беженцев в Польше были трудоустроены. При этом среди военных беженцев доля трудоустроенных составляла 71%, а среди мигрантов — 83%. По состоянию на конец сентября 2024 года, в Польше официально работали 779,3 тысячи граждан Украины, из которых 406,5 тысячи были мужчинами, а 372,7 тысячи — женщинами. Наибольшее количество украинских работников было сосредоточено в Мазовецком воеводстве — 188,1 тысячи человек.



Несмотря на положительную репутацию трудолюбивых и деловых работников, украинцы сталкиваются с опасениями, что могут составить конкуренцию местным жителям на рынке труда. Это, в свою очередь, вызывает настороженность среди части польского общества. Общественное мнение по отношению к украинским беженцам в Польше заметно изменилось. На начальном этапе войны Польша активно поддерживала Украину, однако с течением времени только 25% поляков выражают поддержку беженцам, в то время как 30% выступают против. Это связано с ощущением, что требования беженцев чрезмерны, что усугубляется протестами, связанными с вопросами зернового экспорта и экономическими спорами.



В ответ на требования своих граждан польские власти рассматривают возможность ужесточения условий получения социальных выплат для украинских беженцев. В преддверии выборов 2025 года обсуждается предложение, согласно которому пособия на детей будут зависеть от того, работают ли родители и уплачивают ли они налоги в Польше. Это предложение поддерживают как правящая партия, так и оппозиционные кандидаты, однако такие изменения могут быть расценены как дискриминация, поскольку другие мигранты могут получать пособия на тех же условиях.

Чехия

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Чехии зарегистрировались 357 тысяч беженцев. В отличие от многих других стран, на сегодняшний день положение украинских беженцев в Чехии существенно улучшилось. В течение первого полугодия 2024 года ситуация стабилизировалась, что принесло выгоду как беженцам, так и чешской экономике. Доходы, которые Чехия получает от налогов и страховых взносов, уплачиваемых украинскими беженцами, значительно превышают расходы на их содержание. В частности, за первое полугодие 2024 года Прага получила 11,7 миллиарда крон (465 млн евро), в то время как затраты составили 7,3 миллиарда крон (290 млн евро), что позволило государству заработать 4,4 миллиарда крон (175 млн евро).



Экономическое положение украинских беженцев в Чехии также улучшилось благодаря их вкладу в экономику страны. Система налогообложения и страхования для беженцев позволила государству получать значительные суммы, что показывает, что украинские беженцы не являются финансовым бременем, а наоборот, способствуют пополнению бюджета. По данным Министерства труда и социальных вопросов Чехии, средняя помощь на одного беженца составляет 7336 крон (291 евро), включая гуманитарную помощь и поддержку в оплате жилья. Эта помощь особенно важна для уязвимых категорий — детей, пожилых людей и людей с инвалидностью.



Вслед за экономическими показателями, общественное мнение в Чехии относительно украинских беженцев изменилось в положительную сторону, так в чешском Министерстве труда и социальных вопросов отметили, что беженцы из Украины “для нас являются достоянием, а не обузой”.



В марте 2023 года президент Чехии Петр Павел подписал закон, который изменяет правила социальных выплат и компенсаций за жилье для украинских беженцев. С июля 2023 года выплаты рассчитываются от минимальной заработной платы в первые 5 месяцев, а затем — от прожиточного минимума, за исключением уязвимых категорий. Вдобавок владельцы жилья, предоставляющие место для беженцев, могут получать компенсации. Также введены новые условия для бесплатного "экстренного жилья", которое предоставляется на срок до 150 дней для уязвимых лиц. Однако отказ от предложенного жилья или его оставление без уведомления более чем на 10 дней может привести к утрате жилья.



С 1 сентября 2024 года Чехия ограничила бесплатное проживание для украинских беженцев сроком в 90 дней. Это решение вызвало обеспокоенность среди НПО, особенно в отношении уязвимых категорий беженцев. Кроме того, политики обсуждают вопросы о прибывающих мужчинах трудоспособного возраста.

Латвия

По состоянию на 1 апреля 2024 года, в Латвии было зарегистрировано 54 151 гражданин Украины, получивший временную защиту. Однако, по данным Центрального статистического управления, в 2024 году статус временной защиты в Латвии получили 25 650 украинцев, а в 2023 году — 23 537. Эти различия могут объясняться учетом разных категорий граждан, включая тех, кто получил статус временной защиты в предыдущие годы и продолжает проживать в стране.



С начала конфликта на Украине Латвия выделила более 107 млн евро на поддержку украинских беженцев. Эти средства были направлены на социальную помощь (14,8 млн евро), размещение (3,5 млн евро), образование (1,9 млн евро) и питание (411 тыс. евро). Кроме того, в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года самоуправлениям было выделено 20,9 млн евро для поддержки граждан Украины, укрывшихся от войны в Латвии.



В 2024 года латвийский Сейм продлил на год государственную поддержку украинских беженцев, что позволяет им продолжать получать финансовые пособия и другие социальные услуги. В 2025 году сумма единовременных пособий для взрослых увеличится с 343 до 377 евро, а для детей — с 204 до 264 евро. Это повышение отражает стремление поддерживать украинских беженцев в условиях продолжающегося конфликта.



Увеличение размера пособий свидетельствует о попытках улучшить экономическое положение беженцев, однако, несмотря на помощь государства, многие из них все еще сталкиваются с трудностями в обеспечении своей финансовой независимости. Для этого важна интеграция на рынок труда, что остается одной из ключевых задач для украинцев в Латвии.



Согласно опросам, поддержка украинских беженцев среди латвийского населения постепенно снижается. В июне 2024 года 48% жителей Латвии поддержали прием украинских военных беженцев, что на 12% меньше по сравнению с мартом 2024 года. Эти данные свидетельствуют о росте беспокойства в обществе относительно миграции и ее последствий для страны.



Латвийские власти продолжают адаптировать законодательство в отношении украинских беженцев. Одним из значимых изменений стало увеличение срока действия временных видов на жительство для украинцев с двух до трех лет. Это упрощает процесс для беженцев и снижает административную нагрузку на государственные органы. Кроме того, вводится требование для украинских медицинских работников и фармацевтов подтверждать знание латышского языка на уровне B1 после трех лет работы в Латвии. Это затронет 142 специалиста в следующем году.



Таким образом, положение украинских беженцев в Латвии остается стабильным, несмотря на изменения в общественном мнении и адаптацию законодательства. Страна продолжает поддерживать украинцев, но в то же время вводит новые требования и ограничения, отражая изменения в общественном и политическом климате.

Литва

По состоянию на март 2024 года, в Литве проживало более 41 тысячи украинских беженцев, получивших временный вид на жительство на основании временной защиты. С начала конфликта в Украине в Литву прибыло около 93 тысяч человек, из которых 48 тысяч получили временную защиту. Таким образом, общее число украинских беженцев в Литве составляет более 78 тысяч человек, и эта цифра продолжает расти.



Литва продолжает оказывать поддержку украинским беженцам, сохраняя льготы, направленные на облегчение их адаптации. Страна также активно поддерживает украинских беженцев, желающих начать бизнес. С 23 октября по 15 ноября 2024 года они могут подать заявки на получение субсидий до 3000 евро для старта собственного бизнеса. Эта программа помогает украинцам не только стать экономически независимыми, но и создать рабочие места, что способствует их социальной интеграции.



С начала войны в Украине в Литве трудоустроились около 33,9 тыс. украинцев, что оказало положительное влияние на экономику страны. Эти трудовые мигранты пополнили бюджет Литвы на 65,2 млн евро в первой половине 2024 года, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой вклад подтверждает, что украинские беженцы активно интегрируются в экономику Литвы. Заработная плата украинских беженцев в Литве варьируется от минимальной до 2000 евро в месяц, в зависимости от сферы деятельности. Это позволяет многим украинцам обеспечивать себя и своих близких, что способствует их дальнейшей интеграции в общество и экономику Литвы. Украинские беженцы вносят значительный вклад в экономику Литвы. С начала войны до августа 2024 года они пополнили бюджет страны на 205 млн евро, что подтверждает их роль в поддержке экономической стабильности страны.



Положение украинских беженцев в Литве продолжает улучшаться благодаря разнообразным мерам социальной поддержки, инициативам по трудоустройству и финансовой помощи для начала бизнеса. Это помогает украинцам успешно интегрироваться в литовское общество и вносить значительный вклад в экономику страны.

Эстония

По состоянию на конец октября 2024 года, в Эстонии было зарегистрировано 36 640 украинских беженцев, получивших временную защиту. При этом, по данным на 17 ноября 2024 года, в стране находилось 62 656 украинских беженцев, из которых 35 480 обратились в приемно-информационные пункты. Таким образом, общее число украинских беженцев в Эстонии на конец 2024 года превышало 60 000 человек. Эстония занимает одно из первых мест по числу беженцев на 1000 жителей среди стран Европейского Союза.



Согласно исследованиям, 57% украинских беженцев сталкиваются с трудностями в удовлетворении своих базовых потребностей. Наибольшие сложности испытывают граждане старше 60 лет: менее половины из них могут найти работу, и более 60% пенсионеров имеют хронические заболевания, что затрудняет их интеграцию на рынке труда. В ответ на это власти Эстонии и гуманитарные организации, такие как Красный Крест, предложили помощь, включая выдачу денежных карт на лекарства, которые могут получить до 900 беженцев, включая пожилых людей и детей с хроническими заболеваниями.



Общественное мнение в отношении украинских беженцев в Эстонии со временем претерпело изменения. В сентябре 2024 года только 60% приветствовали прием беженце, что стало самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Особенно заметное снижение наблюдается среди эстонцев: с 74-82% в первой половине 2023 года до 66% в сентябре 2024 года.



В ответ на изменения в общественном мнении и финансовые сложности, власти Эстонии начали внедрять новые законодательные меры. В июне 2024 года Министерство по делам регионов предложило исключить украинских беженцев из списка лиц, имеющих право на бесплатный проезд на автобусах уездных линий. Министр Пирет Хартман объяснила это тем, что льготы, введенные для адаптации, больше не нужны, так как беженцы уже интегрировались в общество и имеют доступ к социальным гарантиям и субсидиям наравне с гражданами Эстонии. Кроме того, с сентября 2024 года Департамент социального страхования прекратил компенсировать аренду жилья для определенных категорий украинских беженцев. Это решение было принято на фоне необходимости перераспределения бюджетных средств и изменения приоритетов в социальной поддержке.

Авторка: Женя Снежкина, Медиасеть