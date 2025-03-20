Армия РФ создала еще один плацдарм на правом берегу реки Оскол – DeepState

Продвижение россиян на правом берегу реки Оскол. Фото: карта DeepState

Российские войска продвинулись на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



За последнее время ВСУ удалось в определенной степени стабилизировать ситуацию на отрезке Фиголевка-Двуречная-Западное. После вытеснения россиян из Фиголевки украинские военные успешно ликвидируют их при попытках продвинуться и восстановить контроль над селом. Подобное происходит и по всей линии образовавшихся плацдармов. Оккупанты пытаются просачиваться небольшими группами пехоты через оборонительные порядки Сил обороны Украины, но в большинстве случаев наталкиваются на поражение и уничтожение.



Однако несмотря на стабилизацию, ВС РФ не останавливаются в попытках расширить зону контроля по берегу для дестабилизации ситуации. Захватчикам удалось создать еще один плацдарм вблизи Красного Первого на высотах восточнее села.



«Одновременно с этим россияне активно давят на Тополи, пытаются улучшить свое тактическое положение в этом районе, полностью занять село и закрепиться в нем», – рассказали в DeepState.

Напомним, что российская армия не может восстановить предыдущий темп наступления под городом Покровск Донецкой области.