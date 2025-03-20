В захваченной Горловке погибла женщина в результате обстрела

Последствия обстрела Горловки. Фото: Иван Приходько

В четверг, 20 марта, временно захваченная Горловка Донецкой области попала под обстрел. Погибла женщина. Об этом сообщил так называемый мэр города Иван Приходько в телеграм.



«В результате артобстрела поселка Комарова погибла мирная жительница Горловки», — отметил он.



Кроме того, Приходько показал последствия обстрела.





Ранее мы писали, что два человека пострадали в оккупированной Горловке в результате обстрела. Также сообщается о попытке атаковать троллейбус с помощью дрона.