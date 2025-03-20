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В захваченной Горловке погибла женщина в результате обстрела

20 марта 2025, 15:22

В захваченной Горловке погибла женщина в результате обстрела

Последствия обстрела Горловки. Фото: Иван Приходько Последствия обстрела Горловки. Фото: Иван Приходько

В четверг, 20 марта, временно захваченная Горловка Донецкой области попала под обстрел. Погибла женщина. Об этом сообщил так называемый мэр города Иван Приходько в телеграм.

«В результате артобстрела поселка Комарова погибла мирная жительница Горловки», — отметил он.

Кроме того, Приходько показал последствия обстрела.



Ранее мы писали, что два человека пострадали в оккупированной Горловке в результате обстрела. Также сообщается о попытке атаковать троллейбус с помощью дрона.

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