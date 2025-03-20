В российском Энгельсе мог быть поражен склад с ракетами Х-101 и Х-555 — Defense Express

Предположительно, под Саратовым в России поражен склад крылатых ракет. Коллаж Defense Express

Склад с ракетами Х-101 и Х-555 мог быть поражен 20 марта в Энгельсе Саратовской области России в результате атаки.

К такому выводу пришли аналитики издания Defense Express, ссылаясь на фото с огромным «грибом» от взрыва и видео со вторичной детонацией.

Кроме того, ряду OSINT-сообществ удалось локализовать место взрыва. Все указывает именно на склад с боеприпасами.

«Пока все указывает именно на то, что детонация произошла именно на складе авиационных боеприпасов для стратегической авиации. Учитывая то, что в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 из состава 121-го и 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВКС РФ, речь идет о крылатых ракетах типа Х-101 и Х-555», — говорится в сообщении.

«На видео слышно, что продолжают рваться боеприпасы, очевидно, для авиационных орудий. То есть, это указывает именно на поражение склада с боеприпасами, а не с топливом. Еще одно видео указывает именно на взрывную детонацию, что не характерно для пожаров цистерн с топливом. То есть все указывает именно на то, что детонация произошла именно на складе авиационных боеприпасов для стратегической авиации», — отмечается в публикации.

Российские паблики сообщают, что детонация боеприпасов продолжается уже несколько часов. Местные пишут, что эвакуирован поселок Малинки, также готовится к эвакуации и Базальт.