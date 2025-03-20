В Севастополе под машиной экс-командира «Беркута» нашли подозрительный сверток

Под автомобилем бывшего командира «Беркута» в оккупированном Севастополе обнаружили подозрительный сверток. Об этом сегодня сообщило издание Baza.
Отмечается, что машина с прикрепленным свертком сегодня утром должна была заехать на территорию Законодательного собрания Севастополя. На водительском месте сидел экс-сенатор Совета Федерации Сергей Колбин.
По данным «Базы», подозрительный сверток под днищем «Рендж ровера» нашли, когда осматривали машину перед въездом на территорию. Место оцепили, к машине вызвали взрывотехников.
Автомобилем управлял бывший сенатор Сергей Колбин, сверток был обнаружен со стороны водителя.
С 2004 по 2016 год Колбин командовал спецподразделением МВД Украины «Беркут», в том числе участвовал в событиях на Майдане. Колбин сенаторствовал с 2020 по 2024 год, сейчас он депутат заксобрания Севастополя.
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