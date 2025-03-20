Британская разведка назвала потери России с начала полномасштабной войны против Украины

Вооруженные силы России, вероятно, потеряли приблизительно 900 000 военных убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщили в Министерстве обороны Великобритании.



Из них, вероятно, 200 000–250 000 российских солдат были убиты, что является крупнейшими потерями РФ со времен Второй мировой войны.



«Путин и российское военное руководство, скорее всего, ставят свои цели в войне выше жизней российских солдат. Они почти наверняка готовы терпеть постоянно высокие показатели потерь, пока это не скажется негативно на общественной или элитной поддержке войны. И эти потери могут быть восполнены. Путин и российское руководство, скорее всего, придают значительно меньшее значение жизням граждан РФ из числа этнических меньшинств из бедных регионов. В связи с этим усилия России по вербовке непропорционально сосредоточены в этих областях. Россияне из таких городских центров как Москва и Санкт-Петербург предоставили непропорционально меньше военнослужащих, чем их более бедные соотечественники из числа этнических меньшинств», – отметили в британском Минобороны.

Напомним, что в ВСУ рассказали, какие потери за два месяца понесли российские войска под городом Покровск Донецкой области.