Технические делегации Украины и США проведут встречу в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Осло с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.



По словам Зеленского, во время общения с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась необходимость прекращения огня для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры обеих стран.



Он напомнил, что украинская сторона готова подготовить объекты гражданской инфраструктуры.



Президент Украины подчеркнул, что важно избежать разночтений в договоренностях.



«Надеюсь, что на ближайшей встрече в Саудовской Аравии стороны смогут достичь соглашения. Там будут работать наши технические команды, и, насколько я понимаю, формат предусматривает сначала переговоры Украины с США», — отметил Зеленский.



Он также допустил, что после этого могут состояться переговоры США с Россией, либо обе встречи пройдут параллельно в рамках одной темы.



Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью американскому телеканалу Fox News ранее заявил, что следующие российско-американские переговоры о прекращении огня в Украине пройдут в воскресенье, 23 марта.



Напомним, что 18 марта президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого последний пообещал прекратить атаки на энергетику и инфраструктуру Украины и якобы отдал соответствующий приказ российским военным.



В Минобороны РФ заявили, что в момент получения приказа в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. Российская ПВО якобы самостоятельно сбила эти беспилотники. Ведомство уточняет, что шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», а один — дежурным истребителем ВКС России.



Также сообщалось, что Трамп предложил передать украинские атомные электростанции под управление Соединенных Штатов.